富爸爸加持的記憶體股：福懋科

◎賴建承CSIA

近期泛AI產業雜音四起，多空雜陳，尤其是記憶體在三星與海力士股價重挫之際顯得特別敏感。包括大摩示警：DRAM價格與獲利上修空間逼近「變化速率頂峰」；Meta傳出擬對外出租AI算力；中國長鑫存儲可能打入蘋果iPhone供應鏈；韓國宣布約800兆韓元半導體投資計畫等。不過筆者認為：AI需求仍持續支撐記憶體市場，基本面並未惡化；未看到Meta削減AI基礎建設投資或減少高階記憶體採購；中國長鑫存儲須克服美國出口限制、蘋果品質驗證及專利等門檻；韓國建廠與產能擴充屬於長期規畫，距離正式量產仍需數年，加上高階HBM受限先進製程、封裝技術與良率，記憶體產量短時間難以快速增加。此外，SK海力士ADR發行共募得265億美元，掛牌那斯達克首日漲幅12.7%，等於市場直接對AI記憶體需求投下信任票，即使近期韓國股市遭遇賣壓而使得三星與海力士股價大跌，這並不影響位階偏低的台灣記憶體股。

南亞科Q2毛利率79.5%，H1EPS23.38元

雖然記憶體雜音多，第三季漲價確立，包括威剛董事長陳立白表示：原廠通知第三季DRAM合約價格將再調升20%至30%、NAND Flash價格預估上漲35%至40%。三星也傳出第三季將通用型DRAM均價較上季調升20%；至於集邦科技認為第三季DRAM合約價季增13%~18%、NAND Flash合約價將季增10%~15%。

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