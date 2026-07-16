環球晶赴美設廠綁定美光十年

環球晶(6488)是全球前三大的矽晶圓廠，能提供高效能運算HPC與先進CPU所需的高純度12吋先進磊晶晶圓。它穩定供貨給台積電的3奈米與2奈米先進製程，等於間接吃到輝達、Intel、AMD、蘋果這些大廠的CPU代工訂單。隨著12吋晶圓的產能持續缺乏，成熟製程也進入上升循環，環球晶的獲利能力將會有結構性的增長。美國德州的產線已經啟動，在地化產能逐步成形，帶來新的營收動能。

環球晶擁有龐大的長約LTA，不論GPU、CPU、HBM都少不了環球晶的業務掌握度，有對抗景氣循環的能力，下行風險被規避。六月營收也開出漂亮的數字，營收56.2億，月增16%。累計營收雖然年減7.6%，但景氣上升循環已經開始。七月資金也輪動進矽晶圓類股，表現相當強勢，從原本的1005元已經大漲到1500元大關，頻創天價。

外資七月初連續多天買入

投信也由賣轉買，上升動能強。

這裡要特別把矽晶圓拉出來講。矽晶圓是所有晶片的最上游，不管是CPU、GPU還是ASIC，最後都要長在這片基板上。過去這幾年這個族群一直被壓著打，原因是消費性電子疲弱，客戶端的庫存又高，報價只能一路往下修。但這個循環現在正在反轉。AI伺服器對CPU的需求拉高，配比又從1:8走向1:1甚至2:1，等於同樣一批GPU要配上更多顆CPU。

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