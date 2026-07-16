AI高功率電源大成長股

大盤自48218修正到44454為A波，從44454彈升到47395為B波，之後拉回到44704～44300為C波，但高估股可能要修正到42006，然對低估AI及低P／E業績股如矽格、台星科、超豐、欣銓、力成、啟碁、萬泰科、勤誠、智邦、達電、健鼎、光寶、貿聯、奇鋐、台燿、台光電、廣達、緯創、神達、良維、佳必琪、騰輝、聯茂、國巨、立隆、興勤、立敦、大中、尼克森、義隆電、瑞昱、東鹼、胡連、耿鼎、東陽、信邦、艾訊、安勤、研華……可望在44704～44300完成C波修正，之後可呈趨堅行情，另聯電、台積電、群創、友達、鴻海再下殺也可望出現反彈，但對籌碼凌亂的DRAM只適合當沖。市場看大好ABF及矽晶圓在IBIDEN自高點27480已跌到低點18145，跌幅達33.97％，欣興、景碩、南電跌幅小很多且本益比超高，矽晶圓的合晶從15.85漲到189.5，漲幅達12倍，台勝科從62.2漲到484漲幅678％，然合晶EPS只有1元，台勝科EPS不超過2元，股價分別高達189、465.5，同樣受益漲價的立敦、尼克森EPS分別為3.8、3.6，股價只有101.5、92及立隆、興勤也受益漲價，EPS分別達10元、13元，股價低到343、295.5，我認為ABF、矽晶圓將修正35％～45％，尼克森、大中、立隆、興勤、立敦跌到44704～44300可望出現波段行情。

集AI＋BBU＋800VDC＋雲端大潛力：光寶科

由於AI伺服器功耗快速拉升，電源供應從傳統PSU進入高功率Power Shelf、BBU與整櫃電能管理時代，老牌電源大廠光寶科成為這波AI基礎建設的關鍵受惠股。

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