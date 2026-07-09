力智新品VCore 營收拚倍數成長！

電源管理IC廠力智(6719)日前召開法說會，公布了2025年的亮眼成績單。全年合併營收達到45.81億元，比前一年成長了24%。獲利表現更是驚人，全年稅後淨利6.93億元，年增率高達2.01倍，全年每股盈餘（EPS）衝上6.58元，是前一年的2.7倍。

從產品組合來看，力智的三大產品線在2025年第四季的營收占比分別為：整合型產品Power Stage占47.5%，電源管理IC(PMIC)占32.5%，功率元件Power MOSFET占21.5%。2025年度，Power Stage占39%，PMIC占37%，Power MOSFET則占24%。

展望2026年，總經理黃學偉在法說會上給出的基調是「先蹲後跳」。今年第一季因為客戶庫存調整、工作天數較少，加上CPU、GPU供貨仍吃緊，以及記憶體漲價等因素影響，營收預期會呈現季減。不過，管理層預期第二季開始，營運動能就可望逐步回升。

中長期來看，力智對未來發展抱持相當樂觀的態度。核心動能來自於「AI應用的持續深化」。無論是雲端資料中心、邊緣運算，還是終端AI裝置，對高效能運算的需求只增不減，而「算力」背後都需要強大的「電力」支撐，這直接帶動了對高階電源管理IC的需求。

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