記憶體反攻的四大金剛股

AI伺服器與基礎設施需求持續大爆發，帶動記憶體市場嚴重供不應求，日前傳出三星電子擬將今年第3季DRAM平均售價再度調高20%，其中供貨吃緊的伺服器與行動裝置行動記憶體，漲幅更將跨過兩成大關。由於報價持續看漲，配合6月營收陸續公布，研判記憶體上中下游公司的業績將持續大爆發，尤其是顆粒廠的南亞科(2408)與模組廠的威剛(3260)是兩大指標，一旦股價走揚，更將推升記憶體測試廠的力成(6239)與福懋科(8131)多頭走勢，這四檔個股將扮演記憶體7月多頭再起重要關鍵股。

南亞科、威剛6月營收創歷史高

南亞科(2408) 6月營收293.88億，月增6.21%、年增621.34%，連8個月創下歷史高，第二季營收825.49億，季增68%、年增684%，累計今年上半年營收1316.36億，年增643.12%。由於第一季EPS高達8.41元，依據第二季營收推估，上半年EPS超過20元以上。公司表示不少客戶要求簽訂超過2至3年的長約，預估供需缺口至少到2027年底都會維持緊張，故下半年業績仍可樂觀以待，目前技術指標維持多頭架構，上升趨勢線不失守偏多操作。

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