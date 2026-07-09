下一波行情的隱藏黑馬

大盤最近處於類股快速輪動的狀態，這周可以看到資金逐步從原本很強的被動元件、ABF載板轉往功率元件以及封測相關類股。封測相關類股在六月已經盤整了很長一段時間，隨著資金的回流，很有機會是下一波行情的關鍵推手。隨著產能吃緊與原物料紛紛喊漲，下半年封測產業也將迎來新的漲價潮，幅度可能超過兩成。龍頭股日月光(3711)在7月初便創下了729元的歷史新高，自四月末升段行情以來，從350元左右上漲到現在700元左右的水位，漲了超過一倍。被AMD點名的力成(6239)也在六月初創高387元漲了也是近一倍，雖然現在在350元區間盤整，但整體漲幅還是相當可觀。

相對而言，同樣是台積電委外封測大廠的京元電(2449)股價就嚴重地被低估了，自四月以來只漲了一到兩成左右。由於CoWoS產能供不應求，台積電將部分後段測試與預燒業務外包給京元電，形成緊密的接單與產能舒緩關係。憑藉自製Burn-in預燒爐方面具有多年積累的技術壁壘，這項優勢使其在AI GPU大客戶的測試訂單競爭中處於領先地位。

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