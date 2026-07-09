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強颱巴威警戒區往南擴大 「北台灣5縣市」暴風侵襲機率直衝100%

受益CCL缺貨漲價的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自高點48218反轉下殺，我估計要築出兩隻腳，第一隻腳6/26跌到44454跟預估的44704~44300吻合，自此彈升到47395為第一波反彈，之後將會在殺回到44704~44300就會完成兩隻腳，從築出兩隻腳低本益比的如(A)台燿、聯茂、佳必琪、騰輝、良維、智邦、達電、健鼎、奇鋐、光寶、貿聯、勤誠、廣達、神達、技嘉、矽格、欣銓、超豐、瑞昱、聯詠、義隆電、安勤、艾訊、信邦、尼克森、禾伸堂、立敦、興勤、東鹼、啟碁、萬泰科、胡連、康普、美琪瑪、聯電、興勤、立隆、大中、尼克森、鈺邦…就會出現震盪走高趨間走勢。但此波日韓股市的弱勢是因DRAM的三星、海力士及鎧俠、IBIDEN、太陽誘電漲太多作修正，連帶影響到台灣的DRAM及部分被動元件。且美台此波也修正超高本益比的個股，這主要是修正矽光子、重電、高估機器人、玻纖布、ABF、投機股…，所以此波是修正人為過度炒作股及籌碼凌亂的DRAM，這些跌到44704~44300也會有初步的反彈，但不排除會修正到42006才有較像樣的上漲，但(A)注意，再拉回測試44704~44300就會走自己的上漲路，甚至有些超低本益比的個股在45300~44900就領先落底先上漲。

AI伺服器高階CCL缺貨漲價股：台燿

由於AI伺服器、高速交換器與ASIC平台全面升級，PCB上游材料進入高階CCL缺貨漲價循環，台燿成為台光電之外最受市場重視的高階銅箔基板廠。公司表示，高階市場需求相對健康，產品持續往M8、M9發展，且客戶需求持續成長，已推進泰國廠擴充，未來將提高高階應用市占率。

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