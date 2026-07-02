石英布打入輝達 崇越：獲利「開張吃三年」

崇越（5434）才剛剛在2025年創下全年營收、淨利與EPS的歷史新高，今年（2026年）第一季合併營收達 185.4 億元，年增高達 17.6%，單季 EPS 6.86 元。不只營收更上一層樓，更重要的是，營收、營業淨利、母公司淨利與EPS四項指標，同步再創單季歷史新高，

崇越受惠於台積電（2330）從3奈米往2奈米、A16 製程推進，目前所供應的光阻劑、矽晶圓、石英與光罩基板等材料，都屬於先進製程中的關鍵環節。其中2奈米光阻產品市占率本來就高，未來隨著客戶擴產，有機會持續受惠。石英材料也因為用在精密與高溫製程組件，需求維持強勁，石英三廠朴子廠已在 2026 年第一季正式量產，年產能可望比原本增加超過五成。

目前崇越布局的產品包括： Under-fill底部填充膠、MUF模壓式底部填充膠、TIM 熱界面材料、TBDB 暫時鍵合與解合膠、藍寶石單晶基板，以及Micro Cu Pins微流道銅壓縮技術，都與高階封裝趨勢密切相關。

其中，Under-fill與MUF主要受惠於HBM堆疊需求增加；TIM則是因為HPC晶片功耗愈來愈高，散熱材料的重要性同步提升。TBDB則是未來高溫製程與Hybrid Bonding的關鍵材料，信越化學已完成開發，未來有機會成為新的營收來源。

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