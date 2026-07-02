華邦電(2344) AI記憶體超級循環啟動
蘋果與美光口水戰的背後
近期因記憶體價格飆漲爆發公開交鋒，也讓市場重新聚焦記憶體產業的供需失衡。蘋果執行長庫克將Mac與iPad漲價歸因於記憶體供應不足及成本轉嫁；然而，美光則反擊指出，景氣低迷時部分品牌大廠一味壓低採購價格，導致記憶體廠商無力擴產，才造成今日供給缺口。
華邦電站上AI浪潮
全球AI運算需求持續爆發，記憶體產業正式進入新一輪超級循環。受惠於DDR4供給吃緊、NOR Flash價格回升，以及AI邊緣運算需求快速成長，華邦電營運正式邁入景氣上升循環。近期國內外法人同步上修獲利預估與目標價，市場對公司未來成長展望轉趨樂觀，也讓華邦電成為台灣記憶體族群的重要焦點。
攜手台積電布局WoW封裝，正式卡位AI供應鏈
近期市場另一項重要焦點，是華邦電傳出將與台積電合作投入WoW（Wafer-on-Wafer）晶圓對晶圓堆疊技術。
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