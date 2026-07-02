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韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

最便宜的成熟製程股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

過往大部分的投資人可能認為AI只會與先進製程有關，但其實AI基礎建設中，有很多關鍵元件包含電源管理IC、顯示驅動IC等，都大量使用8吋晶圓的成熟製程。隨著AI資料中心的快速擴建，AI外溢效應持續，成熟製程的產能在2027年下半年可能就會出現短缺，迎來新的一波上升循環。其中，又以AI電源IC的成長速度相對可觀，預估未來兩年的CAGR有望來到50%，足以抵銷消費性電子疲弱的影響，甚至壓縮未來成熟製程的供給。

力積電在晶圓代工領域中深耕已久，近期營運放出好消息，做為愛普*(6531)堆疊式矽電容的重要代工夥伴，透過愛普*供應給Google Humufish TPU的12吋IPD(整合被動元件)，打入英特爾EMIB供應鏈，成為繼聯電之後切入英特爾先進封裝市場的代工廠。今年第二季將逐步放量，2027年預估單月投片需求會來到1萬片。而愛普*供應給中國AI GPU使用的IPC也持續放量，預估矽電容代工項目將會佔今年營收約3%，且未來兩年將持續倍增。自今年四月開始，力積電的營收也正式出現反轉。第一季若扣除賣廠所產生的收益，淨利率仍為

-2.7%，四月淨利率出現驚人的反轉一舉來到10.9%，五月的營收更持續增長，月增14.3%，年增58.8%，上升循環所產生的獲利動能已經開始顯現。

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