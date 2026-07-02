受益輝達液冷大成長飆股

大盤至6／23高點48218反轉下殺，我估第一強勢股在45800～46200就會領先落底，如聯茂、騰輝、南電、景碩、欣興、富鼎、同欣電、東鹼、安勤、立隆、興勤、國巨、信昌電、富鼎…，第二強勢股我預估跌到44704也會落底，如矽格、欣銓、力成、超豐、台星科、達電、光寶、健鼎、致茂、智邦、貿聯、台燿、勤誠、佳必琪、良維、信邦、金像電…及業績股的聯發科、瑞昱、聯詠、義隆電、聯陽、聯電、台積電、廣達、緯創、神達、技嘉、萬泰科、啟碁、立敦、信昌電、禾伸堂…，果然最低跌到44454，到7／1已經彈升到47293高點，而看壞的高估的矽光子、重電、機器人、玻纖布、高估低軌道、DRAM跌到44704也會反彈，但這一些反彈力道還是很弱，將會再破底而下。而美國的重量級科技股，如輝達、GOOGLE、亞馬遜、META、微軟、特斯拉跌到此價位也開始出現明顯的反彈，由於這一些領先下跌，且領先呈落底狀，受美國將來可能升息利空影響較小，兼以這一波修正人為炒作股，第一強勢股及第二強勢股因業績佳本益比低會成為這段期間選股不選市的主流股。

輝達液冷散熱大成長的受惠潛力股：奇鋐

由於AI伺服器功耗快速拉升，散熱從過去氣冷為主，進入液冷大成長期，散熱大廠奇鋐(3017)成為輝達新平台最重要的受惠股之一。公司表示，2026年AI將驅動主要成長，液冷營收比重會持續提高，且伺服器產品占比拉升後，產品組合明顯優化，帶動毛利率與營益率同步墊高。

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