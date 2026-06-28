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導線架老兵長科 打造長線獲利金三角

聯合新聞網／ 萬寶週刊

長科(6548)第一季營收達36.7億元，季增4.85%，年增15.5%；毛利率21.7%，營業利益率13.8%，歸屬母公司淨利4.7億元，EPS為0.5元。公司對第二季展望相當樂觀，預期營收將較第一季持續成長，甚至有機會挑戰淡季歷史新高。背後關鍵，來自資料中心、工控、伺服器電源、高壓直流系統，以及機器人等新應用對電源管理需求的提升。

長科目前最明確的成長藍圖，是公司所稱的「黃金成長三角」。第一角是台灣，持續擴充QFN產線，並將在今年第四季建置photo製程產能，預計明年第一季開始送樣認證並貢獻營收。QFN目前已廣泛應用於筆電藍牙、網路晶片、音訊晶片、伺服器、交換器，近年更切入GaN高頻電源轉換、人形機器人與低軌衛星等高效率用電場景。

第二角是中國大陸威海廠。長科已與威海政府簽訂投資協議，預計投資11億人民幣。威海廠面積約6.65萬平方米，為蘇州與成都廠的1.5倍；未來若全數運轉，中國大陸營運規模將達現有的2.5倍。這不只是擴產，而是長科面對中國仍為全球最大電子市場時，對供應鏈位置重新布局。

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