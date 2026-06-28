瑞昱搭上AI高速列車黃金時代

AI PC與高速傳輸浪潮來襲產業升級核心

隨著全球AI應用快速擴散，從AI PC、資料中心到智慧網路設備，對高速傳輸與高效運算的需求正持續攀升。身為全球乙太網路晶片龍頭的瑞昱(2379)，正站在這波產業升級浪潮的核心位置。AI PC、高速網路與邊緣AI應用，將成為瑞昱未來數年的主要成長引擎。

網通規格升級帶動產品漲價

近期半導體產業供需結構出現變化，晶圓代工、封測及記憶體成本持續上升，但瑞昱不僅成功轉嫁成本，更透過產品升級提升獲利能力。公司宣布自7月起針對部分產品進行結構性調價，漲幅超過10%，主要涵蓋Wi-Fi與高速乙太網路相關晶片產品。此舉反映出高階網通晶片需求強勁，也代表瑞昱在技術領先與市場地位上的議價能力持續提升。

AI PC、Edge AI與車用市場打造長期成長曲線

除了網通本業持續成長外，瑞昱也積極布局AI相關新市場。首先，AI PC快速普及，帶動高速連網晶片需求提升。其次，邊緣AI設備開始大量導入智慧網路功能，使高效能網通晶片需求持續增加。

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