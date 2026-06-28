合晶站上矽晶圓漲價潮浪頭

歷經長久的去庫存化調整，矽晶圓產業終於正式迎來景氣復甦。在 AI 與先進製程帶動下，12 吋高階矽晶圓需求持續提升，而車用與工控等成熟製程也終於步出谷底，帶動 8 吋晶圓產能利用率全面回升。隨著現貨價格由底部翻揚、新一波漲價潮蓄勢待發，新一輪產業上升循環正式啟動。日本矽晶圓龍頭信越化學在4月就率先領漲，4、5月合計上漲20%。勝高更誇張，股價自4月以來上漲超過1.3倍，顯現強勁動能。

合晶(6182)則是這波上升循環中的絕對受惠核心，隨著客戶需求復甦，IDM拉貨強勁，今年第一季合晶的6吋與12吋產能利用率都接近滿載，8吋也來到了90%。並且，合晶的核心強項6/8吋的晶圓，主要供應給MOSFET、IGBT等功率半導體，價格在下半年預估都會有10-20%的漲幅，2027年也有望持續漲價。受到AI資料中心的需求擠壓，8吋矽晶圓的供給端也已出現結構性短缺，預期今年漲幅會高於12吋晶圓，推動獲利以及毛利率的提升。合晶在先進製程領域也有大幅的進展，二林廠的12吋產能持續開出，主要負責台積電的CoWoS以及CoPoS專案，年底產能約能達到10萬片，滿產總產能有望到20萬片。目前的產能屬於有多少賣多少的狀態，訂單持續滿載，解決過去長期的尺寸落後問題。

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