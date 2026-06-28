AI＋記憶體雙引擎大成長飆股

台股上漲到6/23的高點48218，剛好面臨自31705上漲到6/19是第55天，因55是大轉折，有時會提早或延後兩天，果然在延後兩天6/23的48218反轉而下，下殺主因在南韓當天受記憶體雙雄海力士以及三星重挫約12%，使南韓崩跌9.9%、跌910點，連帶日股也跌2565點，台股也重挫，接著美股也崩跌使台股6/24再跌1057點，以46043坐收。目前南韓、日本、納達、台股的KD同時出現二度熊背離，又FED今年不會降息且可能升息兩次，兼以這一波人為炒作股非常多，這種炒作股是超高本益比注定要修正。注意: 業績股是進可攻退可守的擇股標的，第一強勢股在46200~45800就會落底，如矽格、台星科、欣銓、超豐、力成、國巨、立敦、立隆、興勤、健鼎、光寶、勤誠、雙鴻、奇鋐、貿聯、智邦、台燿、同欣電、啟碁、萬泰科、東鹼、尼克森、大中、安勤、艾訊、信邦、義隆電、聯電…等股，這一些會越走越高。第二強勢股在44704落底，如 鴻海、台積電、技嘉、微星、聯發科、神達、緯創、廣達、達電…等股，弱勢股將會在44704反彈之後再跌到42006才落底，這一些諸如矽光子、重電、高估機器人、ABF、玻纖布、高估低軌道、投機股…。

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