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一檔賺40個股本的記憶體股：群聯

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI加持，Google、Microsoft、Meta與Amazon等CSP廠加速擴建AI資料中心，全球資本支出規模上看一兆美元，加上輝達產品推陳出新，對於記憶體的容量需求大增，使得2026年全球記憶體市場正經歷前所未見的榮景，DDR4、DDR5價格較2025年同期大幅翻揚，高頻寬記憶體(HBM)供不應求，顛覆了四年一循環的產業特性，威剛董事長陳立白更表示：AI正在改寫過去40年來記憶體產業運作的基本邏輯，以前記憶體需求來自消費電子，現在記憶體需求來自生產算力，預估DRAM市場供給吃緊情況最快也要到2028年前後才有機會逐步舒緩。隨著美光股價再創歷史高，台灣記憶體股的漲勢尚未結束。

群聯：2027年缺貨較今年嚴重

筆者於本刊介紹過南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)、力成(6239)等多檔記憶體股，筆者認為上述個股仍有持續多頭的空間。除了DRAM外，NAND Flash也不容小覷，其中群聯(8299)為快閃記憶體控制晶片與模組銷售廠商，產品包括快閃記憶體控制晶片設計，及SSD、eMMC、隨身碟與記憶卡等Flash 產品的研發銷售。群聯與鎧俠、美光與長江存儲等緊密配合，為全球主要控制IC供應商，同業包括Marvell、慧榮等，至於快閃記憶體模組產品同業則有Sandisk、金士頓與美光等。

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