AI散熱持續升級 健策搶占核心地位

近年AI伺服器帶動下，許多電子零組件相關的類股都逐漸擠身千金股的行列當中。這些公司雖然不像輝達或台積電站在聚光燈中央，卻掌握AI伺服器中不可或缺的關鍵零組件，並憑藉高市占率、高技術門檻與高客戶黏著度，享有遠高於傳統電子零組件廠的評價。

其中最重要的就是散熱，台股的散熱有三雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、健策(3653)都是千金股。其中領頭的就是健策，股價今年最高一度有突破5600元，最近雖然逐步回落，但還是維持在接近4000元的水位，遠超其他二雄。隨著AI伺服器功耗從過去300W提升至700W、1000W甚至未來超過1500W，散熱已成為AI運算發展最大的瓶頸之一。AI伺服器每增加一代平台，散熱規格幾乎同步升級，目前已從傳統風冷逐漸導入均熱片（VC）、冷板（Cold Plate）、微流道液冷（MCL）等液冷新技術。根據國外市場調研機構預估，2026年液冷市場規模將成長至56億美元，2035年將成長至443億美元，年複合成長率25.5%。由於健策在上述領域幾乎都有布局，因此被市場視為AI散熱升級趨勢的核心受惠者。

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