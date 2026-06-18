快訊

北北基大雷雨！北市中正區工地驚傳吊車遭雷擊 2工人送醫

暴雨灌雙北！公館、衡陽路淹大水 蟑螂大軍爬上騎樓避難

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

轉型到AI及HPC、矽光子的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

轉型到AI及HPC、矽光子的飆股

大盤上漲到46552跟我預估的最大壓力46565只相差13點。我估計會回檔4500～5500點，果然從46552回檔到6/11的42006共回檔4546點，已達成初步的4500點的跌幅滿足點，估(A)第一強勢股在43550就領先落底，如艾訊、安勤、南亞科、華邦、勤誠、健鼎、金像電、聯詠、瑞昱、騰輝、佳必琪、中美晶、環球晶及所有被動元件…，(B)第二強勢股在42000～42300也見到低點了，如矽格、欣銓、超豐、台星科、富鼎、尼克森、貿聯、智邦、奇鋐、雙鴻、同欣電、聯陽、義隆電、良維、鴻海、聯電、廣達、緯創、欣興、胡連、東陽、華航、長榮航、長榮海運…，這第一強勢的(A)及第二強勢的(B)拉回來可優先布局，分批設計3個買點，大盤到6/15收在45396，此波會再上到45800～46300，之後會再拉回打第2隻腳，但注意(A)第一強勢股拉回到44300～44000及第二強勢股拉回到43500～43200就可切入，若果真會再跌4500～5500點，則是跌高估的矽光子、ABF、重電、高估機器人、高估低軌道衛星、玻纖布及投機股，這一些並不是主流，但仍有少部分個股會展現強勢，只是不好拿捏，建議投資人拉回布局以(A)、(B)為主

轉型到AI、HPC及CPO的大潛力股：欣銓

欣銓過去以成熟製程晶圓測試為主，但AI、HPC與先進封裝需求升溫後，市場開始重新評價它在高階測試環節的價值。AI晶片走向裸晶、堆疊與異質整合，測試不能只看最後成品，還要提前確認known good die，否則封裝後才發現瑕疵，成本會被放大；這讓晶圓測試從後段代工的一環，變成良率、可靠度與客戶導入速度的關鍵節點。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1701期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

短期毛利率短空 長線成長動能十足：環球晶

2026 年第一季環球晶(6488)合併營收 139.8 億新台幣，小幅度季減3.57%，整體營收基本盤依舊穩固。

AI電力革命最大受惠者：禾伸堂

當市場焦點聚集在AI晶片與伺服器之際，被動元件禾伸堂(3026)正悄悄站上AI基礎建設升級浪潮的核心位置。

一檔賺40個股本的記憶體股：群聯

受惠AI加持，Google、Microsoft、Meta與Amazon等CSP廠加速擴建AI資料中心，全球資本支出規模上看一兆美元，加上輝達產品推陳出新，對於記憶體的容量需求大增，使得2026年全球記憶體市場正經歷前所未見的榮景

轉型到AI及HPC、矽光子的飆股

大盤上漲到46552跟我預估的最大壓力46565只相差13點。我估計會回檔4500～5500點，果然從46552回檔到6/11的42006共回檔4546點，已達成初步的4500點的跌幅滿足點

AI散熱持續升級 健策搶占核心地位

近年AI伺服器帶動下，許多電子零組件相關的類股都逐漸擠身千金股的行列當中。這些公司雖然不像輝達或台積電站在聚光燈中央，卻掌握AI伺服器中不可或缺的關鍵零組件，並憑藉高市占率、高技術門檻與高客戶黏著度，享有遠高於傳統電子零組件廠的評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。