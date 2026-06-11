營收年增7倍的記憶體股：南亞科

◎賴建承CSIA

台北國際電腦展一落幕，全球股市居然引爆了一波急殺，主因來自於美國 5 月非農就業人數新增 17.2 萬人，遠高於市場預估的 8 萬，重創降息夢，市場擔憂通膨壓力可能升溫，提高聯準會今年升息的可能性，美公債殖利率大漲，美元指數突破 100 大關，造成美股重挫，尤其是費半指數於 6/5 單日狂跌 10.26%，科技股哀鴻遍野。不過輝達執行長黃仁勳表示投資人應該為這波大跌感到慶幸，更表示這正是用打折行情撿便宜股票的絕佳時機，帶動了 6/8 費半指數大漲 5.6%，同時華爾街估 DRAM、NAND 缺貨到 2028 年底，美光股價也大漲回應。由於三星、海力士、美光等股價維持多頭架構，研判國內記憶體股還有戲。

南亞科 Q1 EPS 是國巨一倍

筆者於本刊上期表示輝達日前發表 RTX Spark 超級晶片，主打在 PC 上執行 AI 代理應用，看好 AI PC 將成為下一波成長引擎，加上 AI ASIC 的規格升級與 Rubin Ultra 平台帶動的需求，記憶體長線看好趨勢不變。此外，台灣記憶體股價與國際記憶體股相比，漲幅相對落後，甚至連近期大漲的被動元件都顯得漲勢不如，5 月以來被動元件受惠漲價商機股價一路飆漲，筆者早已率先於本刊揭露國巨(2327)、華新科(2492)與凱美(2375)等，國巨更讓花旗環球喊到 1500 元的目標價，但攤開記憶體的獲利與被動元件比，似乎就顯得記憶體委屈了。

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