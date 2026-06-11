華新科集團軍搶占被動元件商機

台股五月表現最強勢的絕對就是被動元件族群，華新科、國巨等大廠股價翻倍成長，最主要的原因就是受到AI伺服器需求的帶動。由於AI伺服器在運算過程中對GPU的功耗需求持續攀升，進而帶動了包括MLCC、固態電容、電解電容以及電感等高階被動元件的出貨量顯著成長。根據日本被動元件龍頭村田的預估，傳統伺服器MLCC用量約2,200顆，但AI伺服器用量提升了10倍來到了2～3萬顆，2030年AI伺服器對MLCC的需求將較2025年成長3.3倍。隨著需求暴增，加上地緣政治推升原物料成本，國內外的被動元件大廠也紛紛喊漲，進一步的推動股價抬升。

在市場聚焦於MLCC的同時，AI伺服器當中還有一個相當重要的零組件，那就是鉭質電容。鉭質電容是AI伺服器電源系統中的關鍵元件，主要負責穩定供電、抑制電壓波動與瞬間大電流補償。由於在高溫、嚴苛環境下仍能維持極高的穩定性與可靠度，因此成為 AI 伺服器電源管理和車用電子不可或缺的零組件之一。

華新科在今年年初便斥資5.08億日元透過日本子公司釜屋電機投資專精於鉭質電容生產的松尾電機，將持股比例拉升至39.18%，持續深化鉭質電容的相關布局，緊追在產業龍頭國巨身後。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1700期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw