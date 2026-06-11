搶AI商機SPS大成長的飆股

市場全力看好會漲到50000點，但我估漲到46567就會做中期回檔，結果高點到46552(跟預估相差15點)就反轉向下，之所以這樣，因從31705漲到46552共大漲14847，漲幅超大且未經適當整理及指標出現熊背離、兼以能拉抬的指標股，如:台積電、達電、台光電、聯發科、廣達、鴻海、DRAM都已經耗盡力量，所以筆者才大膽判斷過不了46567，到6/10收43225回檔低點在42376，上期我估要回檔4000點，我稍微調整，此波至少會修正到40884，且最後調整點可能在39129~39600。若調整到此是高本益比的矽光子、ABF、高估低軌道、重電、機器人、玻纖布及部分高估AI所造成，但跌到43300~42300我認為第一強勢股就會見到低點，如(A)川湖、金像電、勤誠、健鼎、佳必琪、騰輝、同欣電、東陽、胡連、艾訊、安勤、萬泰科、敬鵬、興勤、國巨…，第二強勢股低點會在40884~41300落底，如鴻海、廣達、緯創、神達、光寶、聯電、聯發科、瑞昱、聯詠、義隆電、良維、力成、日月光、矽格、台星科、欣銓、超豐、台燿、智邦、貿聯、達電、立隆、立敦、耿鼎、堤維西、凡甲…等股，我建議跌到43300~43000針對(A)切入第一個買點，另跌到42300~42000對(A)切入第二個買，及對(B)切入第一個買點，跌到41200~40884切入第三及第二買點，未來由這一些優質股走自己上漲道路。

搶AI伺服器今年SPS大成長的潛力股:富鼎

富鼎是MOSFET功率元件廠，自AI伺服器電力架構升級後，市場重新評價它在高壓電源、風扇散熱與SPS應用中的位置。AI機櫃從AC供電走向更高效率的400VDC、甚至800VDC架構，電源供應器內部對高壓MOSFET的耐壓、效率與可靠度要求提高，富鼎長期深耕中高壓MOSFET，且與台系電源供應器、散熱大廠合作，卡在AI伺服器電力與散熱升級的交匯點。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1700期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw