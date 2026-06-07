AI+CPO雙題材爆發、波若威營運逐季走揚

光通訊ODM龍頭波若威(3163)，2026年營運，將迎來脫胎換骨的成長。其背後的推動因子，來自於超大型資料庫中心，每10萬台伺服器，就會搭配1萬台高階網路交換器，以及100萬組光纖通訊收發模組，其成長規模之大可想而之。

其實早從去年第四季開始，波若威的營運已先行轉強，單季營收季增15.37%，單季EPS達2.91元，年增幅高達六成，為今年爆發性成長埋下伏筆。進入2026年，波若威迎來營運大躍進，第一季業績更是大幅衝高，成為市場最大亮點。單看3月表現，當月營收2.47億元、年增24%，稅後盈餘年增率暴漲858%，單月EPS就達2.85元，逼近去年第四季全季水準。累計首季營收6.56億元，年增25.2%，EPS 3.02元，改寫單季歷史新高。

獲利飆升主要受惠於AI伺服器帶動高速光通訊元件出貨，加上產品規格升級拉高平均售價，毛利率同步走升，獲利能力明顯進化。

市場普遍預期今年公司營收將達30.7億元，年增37.9%，EPS落在7.5元上下；展望2027年，隨CPO產品正式放量，營收有望挑戰44.5億元，年增逾四成，獲利與毛利率同步走高。

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