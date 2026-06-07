英業達AI伺服器大爆發！

搶進下一代AI伺服器平台

在產品布局方面，英業達已提前卡位下一世代AI伺服器商機。目前公司同步投入NVIDIA Vera Rubin平台及AMD MI系列AI伺服器開發，均已進入新產品導入(NPI)階段，預計2026年下半年至年底陸續進入量產。初期產品將以L6板卡供應為主，但未來不排除向上延伸至L10系統組裝與整機櫃解決方案，進一步提高附加價值與接單規模。此外，英業達近年也積極布局ASIC伺服器市場，包括Google TPU與AWS自研AI晶片供應鏈。由於大型雲端業者逐漸發展自有AI晶片，ASIC市場規模正快速擴大，未來可望成為英業達另一項重要成長動能。

AI與通用型伺服器雙輪驅動

目前大型雲端服務供應商(CSP)資本支出持續增加，Google、AWS、Microsoft等業者持續擴建資料中心，帶動伺服器拉貨力道顯著增溫。預估2026年通用型伺服器出貨量年增幅將超過25%，而AI伺服器需求則維持高速成長。在雙重動能帶動下，全年伺服器營收可望成長超過30%，並首度突破集團營收50%的重要門檻，正式成為英業達最大的成長事業群。更值得注意的是，目前AI伺服器占整體伺服器業務比重仍未超過一半，代表未來仍有極大的提升空間。隨著AI應用快速普及，相關營收占比將持續提高，推動整體獲利結構進一步優化。

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