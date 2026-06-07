一檔本益比四倍的AI股：威剛

◎賴建承CSIA

2026年台北國際電腦展已於6/2在台北南港展覽館登場，今年主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用，都將完整展現AI生態系發展方向。黃仁勳演講中正式發表 RTX Spark 超級晶片，內建由輝達、微軟與聯發科共同打造的 N1X 處理器，主打在 PC上執行AI代理(AI Agent)應用，市場看好 AI PC 將成為下一波成長引擎，配合Vera Rubin平台量產，激勵輝達股價大漲，同時帶旺國內伺服器組裝與NB、PC股，包括鴻海(2317)、緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、華碩(2357)、宏碁(2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)、技嘉(2376)、微星(2377)等股價紛紛大漲。由於輝達發表新一代AI PC晶片，研判會加大記憶體需求，在美光股價突破1千美元之際，台灣記憶體股還有戲！

大摩認錯喊多記憶體股

記憶體自2025年以來飆漲後於今年3月出現雜音，包括3月下旬大摩降評記憶體並砍目標價，造成記憶體股股價一陣哀嚎，但其實產業基本面一直沒有改變，筆者也強調業績持續看俏，果然4月下旬起，記憶體股開始新一波攻勢，看好的南亞科(2408)與華邦電(2344)紛紛大漲創歷史高價，美光等國際大廠也頻創新高，逼著大摩認錯，表示記憶體比想像更猛，將華邦電(2344)目標調至222元，南亞科(2408)最樂觀上看805元。

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