是AI也是矽光子的大潛力股

上期我告知漲到45481~46567，對漲幅過大股，如(A)台光電、旺矽、信驊、穎崴、創意…及DRAM逢高要作部分調節，會回檔14~20%，等回檔修正好在回補更有錢可賺。但對超高本益比矽光子、ABF、低軌道、玻纖布、機器人、軍工股及投機股，於此區間一定要賣，這部分回檔約30%。市場一直看多會攻到50000點，我認為如果直接攻到50000點，則將有一波回檔8000~10000點，但若漲到46567附近作中期回檔，也就是(A)適當回檔及(B)作30%修正。另友達、群創、聯電、PC組裝的宏碁、仁寶、廣達、緯創、英業達、技嘉、鴻海也作適當的修正10~18%，另台積電漲到6/8就告一個段落作回檔，反而是好事。我認為漲到46567附近作回檔，此部分回檔會讓指數壓低4000點，到時候再往上推升站穩47000再向52000挑戰，之後再拉回47000附近，則朝著長多方向邁進是更良性。在這一段期間不管再漲或真的回檔，對低估AI的奇鋐、雙鴻、勤誠、光寶、貿聯、智邦、台燿、致茂、矽格、台星科、超豐、良維、佳必琪…及業績非常好的同欣電、萬泰科、騰輝、信邦、艾訊、亞光、安勤、瑞昱、聯詠、義隆電、聯陽、原相、大立光、富鼎、尼克森、長榮海、東鹼…車電的凡甲、耿鼎、東陽、胡連，這一些會成為選股不選市輪漲標的。

是AI伺服器更是有大獲利矽光子:佳必琪

佳必琪(6197)過去被視為連接器與線束廠，但AI伺服器功耗快速拉升後，市場開始重新評價它在高功率電源線、高速光電傳輸與CSP供應鏈中的位置。

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