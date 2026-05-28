台普威興櫃掛牌大漲 挾儲能技術優勢 劍指全球AI算力基礎建設

撰文／陳澤樂

雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源（7921）於5月27日興櫃掛牌交易以每股130元開出最高衝上178.5元。 國內外合作夥伴皆到台灣慶賀力挺，包括日本Simplex Capital Investment、GreenEnergy & Company、以及台灣來穎科技等企業；由台普威董事長廖福生、總經理馮浩翔率領團隊，並分享公司營運成果與未來成長藍圖，正式邁向資本市場新階段。

台普威成立於2019年，為國內少數兼具電網級儲能系統「一站式整合服務」及自主軟體研發能力的儲能系統整合商。挾帶強硬的技術基底，台普威在站穩台灣市場後迅速出海，不僅於日本締造多座案場併網實績，更進一步將目光鎖定 AI 算力中心（AIDC）儲能基礎建設，全力搶攻此一高成長的新藍海市場。

2025年營收年增404% 儲能建置規模持續攀升

受惠台灣大型案場與日本儲能工程陸續認列，台普威2025年營收達32.82億元，年增404%，每股盈餘EPS 8.49元，創下歷年新高，展現公司近年積極布局儲能市場成果。截至目前，台普威累積建置實績已達412MW/1,055MWh，持續穩居台灣儲能系統整合市場前段班。

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