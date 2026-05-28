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三引擎齊發的IC設計股：原相

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

台北國際電腦展(COMPUTEX)將於6/2至6/5日於台北南港展覽館登場，今年主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用，都將完整展現AI生態系發展方向。除了聚焦AI與機器人外，傳統PC與NB如何結合AI也是焦點，同時傳統消費電子旺季來臨，消費電子也不容小覷。由於IC設計龍頭聯發科(2454)的飆漲，股價更是創下歷史新高，這對於ASIC與消費性IC設計將會有比價效應。包括富鼎(8261)、茂達(6138)、義隆(2458)、原相(3227)、智原(3035)、意騰-KY(7749)等股價將可跟進。

任天堂Switch 2醞釀漲價，原相受惠

原相(3227)今年第一季屬於淡季，營收22.09億，毛利率59.5%、營益率17.3%，稅後淨利3.87億，EPS2.65元。第二季在滑鼠、遊戲機與其他應用等三大產品線同步成長帶動下，營收可望季增約一成左右，營益率有機會回升至20%。其中滑鼠產品在電競需求持續帶動下，Q2營收將較上季成長10%以上；遊戲機相關也可望呈現雙位數百分比成長。由於任天堂Switch 2已於去年6月5日上市，短短四天內全球出貨量達到350萬台。目前任天堂Switch 2的售價為449.99美元，預計將於今年9月將其價格調漲至499.99美元，將會引發新一波搶購潮，進而對原相(3227)業績帶來成長。至於安防、無人載具標準CMOS及音訊感測器等產品需求也同步增溫，故今年業績可望倒吃甘蔗。

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