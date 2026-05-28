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伊朗解封史上最長斷網！數位鐵幕付出什麼代價？

高階CCL及低軌道雙重利多股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自42408反轉在短短4天下殺到39967點，我估低第一批優質股在40170~39900先落底，第二批在39300~39600也會落底，但只跌到5/20的39967，跟第一批最佳買點相吻合，之後外資翻空為多，行情修正提早結束，直攻到5/27的44818最高點，收44256，全球股市在資金及AI景氣行情雙面帶動下直攻而上，但股市沒有一直漲，我估此波漲到45481~46567為波段滿足點，漲到此業績再好也要適度的修正，然高本益及投機股我認為會出現大修正，如:矽光子、ABF、高估機器人，玻纖布、重電、低軌道及投機股至少要修正30%，此部分漲到45481~46567投資人一定要調節，等回檔25%~35%再回補。然低本益業績股，如:低估AI的矽格、台星科、超豐、佳必琪、奇鋐、雙鴻、勤成、台燿、貿聯、智邦、光寶科、健鼎、良維及業績股的騰輝、艾訊、信邦、安勤、亞光、國巨、興勤、立隆、致新、大中、瑞昱、聯詠、義隆電、原相、聯陽…為選股不選市的輪漲標的，但達電、台光電、聯發科、創意、台積電、聯電、友達、群創、日月光、啟邦、台半、強茂及大部分被動元件都要出現少者10%~15%，多者15%~20%的回檔修正，待修正完再回補要漲再漲反而是好事

低軌衛星與高階CCL材料受惠股：騰輝

騰輝過去是特殊銅箔基板與黏合片廠，但AI伺服器、低軌衛星與航太同步升溫後，市場開始重新評價它在高頻高速、高耐熱材料的定位。

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