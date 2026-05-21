臺慶科三引擎AI、車用、DDR5 長線營收倍數翻！

臺慶科(3357)，過去是老牌的車用電感大廠，在2025年營收占比中，車用電子高達 39%，是第一大成長動能，PC相關24%、網通設備15%、消費性電子11%，AI相關約10%。以產品別來看，電源電感占62.1%，是核心獲利來源，網路濾波器訊號電感 19.6%、積層晶片電感18.3%，產品線布局完整，抗風險能力強。2026年車用比重有望衝破40%，加上2024年私募引入美商Bourns，歐美市場占比逾七成。

AI伺服器部分，TLVR電感成為最大亮點。臺慶科TLVR電感(橫向電感電壓調節器)專為 輝輝達H100、B200等高階AI伺服器設計，應對AI運算電力瞬間波動的需求，傳統電感根本無法取代。公司已在 2025 年第四季正式量產，台灣廠全自動設備到位，第一期月產能200萬顆，一台AI伺服器需用到10顆以上，2026年持續放量，並與美國原廠開發下一代產品，透過白牌伺服器與CSP雲端商切入供應鏈，戰略位置關鍵。AI營收占比預計從2025年10%攀升至2026年14%，下半年輝達Rubin新平台量產，貢獻將再次放大。

DDR5替代浪潮更是確定性最強的題材。截至2025年底，DDR5滲透率已達75%，預估2026 年底衝上95%以上，全面取代DDR4，AI伺服器更已全數標配DDR5。

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