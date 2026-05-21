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國巨創歷史高 誰是第二：凱美

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI需求的升溫，村田製作所宣布4月開始全面漲價，且太陽誘電&村田製作所，上季BB Ratio值高於「1」，並上修2026年營收預估，顯示被動元件景氣大行情正在加溫。此外，AI伺服器需求也引爆MLCC漲價潮，日本被動元件龍頭村田B/B Ratio更衝上1.26，創近五年新高，積壓訂單金額高達4462億日圓，季增33%，創近四年新。除了村田之外，韓國三星電機同樣傳出產能吃緊，預計6/1起調漲MLCC約20%至30%漲幅。至於台灣廠商更早已喊漲，國巨(2327)宣布自2/1起調漲晶片電阻價格，漲幅10%~20%；華新科(2492)也跟進於2/1起調漲0201至1206晶片電阻，漲幅上看二成；凱美(2375)自1/26起針對厚膜電阻產品調升15%價格。由於漲價聲不斷響起，使得國巨(2327)為首的被動元件族群於5月狂漲，研判將會有比價可期。

被動元件漲價，國巨股價創史高

國巨(2327)第一季EPS3.9元，毛利率衝高至38.1%，4月營收140.4億元，月增3%、年增22%，均可看出漲價效應，第二季因AI的強勁需求將延續，B/B Ratio可維持在1.2以上，毛利率與獲利可望更上層樓，全年EPS上修至17.5元。股價本波一度突破500元大關，本益比拉高至近30倍。此外，華新科(2492)第一季EPS1.69元，毛利率續升至18.3%，全年EPS預估有7.5元，股價也大漲至220元以上，本益比同樣也逼近30倍，這對其他個股將會拉抬作用。其中國巨集團旗下的鋁質電容廠凱美(2375)即是焦點，凱美第一季EPS0.78元，在漲價效應下，EPS有挑戰5元之實力，本益比僅20倍，相較於國巨(2327)與華新科(2492)就顯得太委屈，研判將有補漲空間。

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