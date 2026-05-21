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群創靠先進封裝大逆襲

聯合新聞網／ 萬寶週刊

近年來積極推動「雙軌轉型」策略，逐步降低傳統面板過去的景氣循環波動風險，並大力加碼非顯示器領域，如車用模組、先進封裝 FOPLP 等。隨著終端市場庫存去化告一段落，加上客戶提前拉貨，群創在 2026 年第一季繳出亮眼的成績單，成功扭轉過往虧損陰霾。

群創於5/11公布 2026 Q1 財報，單季合併營收 666億元，季增 17.5%，營業淨利 15.0億元、稅後淨利 17.9億元，Q1 EPS 0.2 元，較前一季轉虧為盈，年增 6 成，獲利動能明顯回升。毛利率增長 14.4%，本業體質改善幅度高於市場預期。 2026 EPS 預估2.7元。

2025 全年合併營收 2,267.5 億元。雖因面板市況築底導致本業虧損，但在處分南科四廠後的現金利息收入與匯兌利益等業外收入挹注下，全年達成損益兩平，EPS 為 0.03 元。董事會決議通過發放 現金股利 1 元(持平前一年度)，雖獲利能量薄弱，但超額配息政策展現財務穩健度與現金的底氣。

以 2026 Q1 的產品終端應用營收分布來看，群創已實質擺脫純面板循環股定位。

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