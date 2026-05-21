站在大電流線材風口飆股

台股在眾人看好會漲到5萬點，卻不知不覺在42408就反轉而下，到4/29跌到39967，同期間南韓從8046跌到7057，日本從63799跌到59292。納達從26707跌到25701、費半從12143跌到10892，而各國的KD現熊背離，MACD交叉往下，這注定大盤要中期回檔。台股本益比高達29.5倍，巴菲特指標高達490%，顯示嚴重高估，但投資人要感到高興，因高估在(A):矽光子(矽格、台星科、智邦除外)、低軌道(不包括同欣電、啟碁、萬泰科、敬鵬)、ABF、重電、高估機器人(不包括信邦、亞光、艾訊、安勤、喬椿)，玻纖布，我認為中期回檔會到38320~37164，但跌深會反彈，彈完了就要修正到此區間才落底，但(B)低本益比AI(以光寶、健鼎、良維、建準、貿聯、智邦、致茂、雙鴻、奇鋐、台燿、勤誠、緯創、鴻海、神達、矽格、台星科、力成、京元電、被動元件及業績非常好的耿鼎、東陽、胡連、富鼎、尼克森、大中、茂達、致新、聯詠、瑞昱、聯陽、義隆電、大立光、玉晶光、微星…修正到39900~40170有部分會先落底，剩下部分在39300~39600也會落底，之後這一些(B)之後會走自己的上漲道路與(A)走自己的下跌道路，呈選股不選市走法。DRAM會修正8~13天要漲再漲，達電、聯發科、創意估再跌5~10%會反彈，另聯電、友達、群創、頎邦 當沖

站在AI大電流線材風口的飆股 : 良維

良維為電源線材大廠，過去主力偏消費電子，但AI伺服器功耗快速拉升，電源線規格從30安培往100安培升級，讓大電流線材成為資料中心供電不可或缺的保護元件。

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