樂迦再生結盟德澳日美 開創「CGT智慧細胞生產的台積電模式」

撰文／陳澤樂

全球細胞與基因治療（CGT）產業正經歷結構性轉型，台灣樂迦再生科技（Locus Cell）於日前在新竹竹北正式啟用「智慧細胞工廠」，宣告亞洲規模最大、自動化程度最高的細胞製造基地誕生。典禮現場匯聚總統府邱義仁資政、衛福部林靜儀次長、國發會詹方冠副主委、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表等多國使節，與新竹縣楊文科縣長、竹科管理局胡世民局長、新竹縣衛生局等長官及德國美天旎、澳洲 Cambium Bio等國際貴賓代表，共同見證早稻田大學人形機器人於台灣首度公開亮相。

樂迦再生科技 （6891） 邱俊榮董事長強調：「竹北廠的落成啟用，標誌著樂迦正式將生技產業的『本夢比』，轉化為實質『本益比』創造營業收入的歷史時刻。期許樂迦能發揮如同台積電般的智慧製造實力，不僅製造細胞，更是創造未來，將技術優勢轉化為改變病患生命的契機。」

台灣生醫聚落崛起，搶佔全球再生醫療版圖

根據全球權威機構（Fortune Business Insights）預測，細胞與基因治療市場正迎來爆發性成長，年複合成長率高達31%以上，預計至2030年市場規模將強勢突破1，300億美元大關。此外，預計2030年前將有超過60種 CGT 產品獲准上市，這股龐大的活水將直接驅動下游產業「製造與服務」。

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