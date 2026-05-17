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仲恩生醫攜手Terumo導入智慧細胞擴增製程量產規模化

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／陳澤樂

仲恩生醫（7729）與國際醫療技術大廠Terumo Blood and Cell Technologies（Terumo）5月13日宣布雙方簽訂合作協議，將共同開發智慧化細胞擴增製程，以提升仲恩幹細胞新藥Stemchymal®之規模化生產能力，為Stemchymal®國際臨床推進與未來大規模商業化作準備。

仲恩生醫董事長王玲美指出，Terumo是全球血液與細胞技術領域指標性醫療科技公司，業務範圍遍及全球超過160個國家，此次雙方策略合作導入Quantum Flex™智慧化細胞擴增系統，目標共同開發細胞培養智慧化流程，Terumo主導開發規模化製程一致性、效率與量產能力，將支持仲恩Stemchymal®邁向後期臨床試驗、取證申請與國際商業化布局。

王玲美進一步說明，仲恩核心產品Stemchymal®，主要適應症為脊髓小腦性運動失調。隨著公司持續推進台灣、日本、韓國及美國臨床及法規計畫，並積極準備台灣及日本暫時性藥證取證申請，仲恩過去一年積極拓展國際合作夥伴，繼今年初與日本再生醫療產業夥伴Cyto-Facto就Stemchymal®細胞製備及委託製造合作展開技術對接後，本次再與Terumo就智慧化細胞擴增平台展開合作，打造仲恩長期商業化規模生產藍圖，以支持國際商業化市場及後期臨床需求。

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