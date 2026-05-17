長期看AI與全球化布局：世界先進

轉型為AI與高階類比晶片

在市場原先普遍擔憂成熟製程景氣復甦力道不足之際，世界先進(5347)於2026年第一季法說會繳出優於預期的成績單，不僅產能利用率快速回升，毛利率更重返高檔區間。隨著AI伺服器、高階手機與穿戴裝置需求同步增溫，重新進入新一輪成長循環。公司正藉由AI電源管理晶片(PMIC)、CoWoS矽中介層與新加坡12吋廠VSMC布局，逐步從傳統成熟製程晶圓代工廠，轉型為AI與高階類比晶片的重要供應鏈。

AI伺服器成最大成長引擎

公司表示，2026年AI伺服器相關PMIC營收年增幅度有望超過200%，AI相關營收占比，來自AI伺服器相關需求的大幅增長。隨著AI GPU功耗持續攀升，無論是電壓調節、散熱控制或電源穩定，都需要更多高階PMIC支援，而世界先進在0.25微米與0.18微米製程具備深厚優勢，因此成為AI供應鏈的重要受惠者。除了AI伺服器之外，智慧型手機、MEMS穿戴裝置與混合訊號IC需求同步復甦，也推升第二季出貨動能預估季增11%至13%。

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