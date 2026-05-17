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健策落馬！王子復仇就靠MCL

聯合新聞網／ 萬寶週刊

身為台灣AI散熱股王-健策(3653)，是輝達、超微AMD高階GPU均熱片核心獨家供應商，股價今年4月一度衝上5570元歷史天價。但進入5月初，市場傳出重磅消息，輝達下一代Rubin GPU散熱設計，將從原先預期的「雙蓋板＋鍍金＋加強環」的高階架構，退回與前一代Blackwell相近的一體式單片設計。消息一出，健策短短一周股價暴跌超過30%，高點回檔最大跌幅近四成；即便基本面完全沒有轉弱，卻擋不住法人與散戶的搶先賣壓，投信、外資連日大舉賣超，形成驚恐的「多殺多」。

過去法人對健策的定價，完全建立在Rubin高階散熱方案，高階均熱片單價上看150美元，是上一代的五倍，法人原先預估2026年EPS上看70元，2027年挑戰130元，目標價最高喊到7000元。但隨著Rubin傳出降規、單價恐腰斬跌至50美元，市場立刻重新下修獲利預期，不僅Q2營收季增率從原先預估 37% 下修至僅 10%，2026、2027 年 EPS 也同步調降，原本的倍數高成長直接變成溫和成長。

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