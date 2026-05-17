AI ASIC爆發元年：世芯-KY
3奈米放量、2奈米接棒
在AI運算需求全面爆發之際，世芯-KY正從2025年的產品交接期，正式邁入2026年的高速成長循環。隨著北美雲端客戶3奈米AI加速器開始大量出貨，加上2奈米新世代ASIC專案提前卡位，市場普遍認為，世芯-KY已不再只是傳統ASIC設計服務公司，而是AI資料中心時代最具爆發力的先進製程受惠者之一。多家法人機構報告如Morgan Stanley等，已同步調升世芯-KY目標價，市場反映2027年2奈米AI ASIC大爆發的成長潛力。
下半年營收迎爆發式成長
世芯-KY第一季營收雖年減超過五成，但實際上並非需求消失，而是北美雲端大客戶正處於新舊平台交接階段。舊世代AI晶片量產結束，新一代3奈米AI加速器尚未全面接棒，形成短暫營收空窗。2奈米專案提前卡位，公司已確認承接下一代2奈米AI加速器後端設計專案，市場普遍推測即為Amazon Web Services新一代Trainium平台。該專案預計於2026年底完成Tape-out，並於2028年前後正式進入量產高峰。預估，世芯-KY 2026年EPS有望達131至145元，2027年更進一步挑戰180元以上水準。
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