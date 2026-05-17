大盤自6月30日的31705漲到5月12日的42253漲幅達33.3%，同期間南韓自5042→7899漲幅56.6%，而南韓之所以大漲，因三星+海力士，Q1的本業獲利約1.22兆台幣，遠大幅台積電Q1本業獲利約6589億，估全年三星、海力士二檔就達10兆台幣，遠超過台灣所有上市櫃今年獲利約6.9兆台幣，各位可想而知，兩檔總獲利就遠遠大於台灣所有上市櫃公司總獲利，所以三星從167000漲到291500共漲74.5%，海力士從806000漲到1967000共漲144%，同期間的納達從20690漲到26350共漲27.4%，費半從7084漲到12108共漲70.9%，尤其英特爾漲226.7%（40.63漲132.75） 、SANDISK漲209.4%（517漲到1600） 、美光漲155.3%（311.49漲到818.6） 、超微漲138.8%（196.41漲到469.22），可見半導體漲幅超大，美國的AI伺服器漲幅也很大，對稱台灣的DRAM先前漲幅遠大於三星、海力士、美光，所以台灣這波漲幅遠遠小於這三者，DRAM、NAND我看好群聯、南亞科，但AI伺服器看好健鼎、光寶、矽格、台星科、超豐、良維、國巨、立隆、興勤，智邦、台燿、奇鋐、雙鴻、致茂、勤誠、技嘉、廣達、鴻海及業績股的聯電、信邦、艾訊、富鼎、尼克森、大中、同欣電、啟碁、萬泰科…等，為選股不選市的主流股。

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