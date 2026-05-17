快訊

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 太空人打線敲4轟助他取得勝投資格

國家警報響！上午8:46規模5.1地震 最大震度南投4級 多縣市有感

川普投顧雙爾明牌

聯合新聞網／ 萬寶週刊
台股漲示意圖。圖／AI生成
台股漲示意圖。圖／AI生成

台股漲勢過度集中且過熱，有很大機率進入回調，回調過程在6月底將出現一次逾3000點修正，漲多個股下跌但依然會有低估值、低基期股票補漲。

漲勢過度集中

集中市場今年來狂漲13000點，漲幅高達43%。而去年全年上漲5928點或漲幅26%，今年才過了4個多月卻漲勢遠勝去年整年，凡是短期內漲速過快，斜率太陡就會在某個特定時點出現回調，投資人需有戒心。最大權值股台積電（2330）就貢獻大盤漲幅47%，再加上台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光控（3711）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）等清一色Al相關權值股，Al族群主導台股80%漲幅。櫃買市場今年來狂漲47%，主力及投信ETF狂炒中小型股，漲勢集中於千金股，這些千金股本身有出色EPS及未來展望，大戶藉由說故事鎖定籌碼，估值大幅膨脹，本益比上百倍比比皆是，締造台股有史以來最大泡沫，就看外在環境何時出現導火線引爆泡沫崩潰。櫃買的權值股同時也多數是千金股，今年漲幅領先有信驊（5274）、群聯（8299）、旺矽（6223）、台耀（6274）、力旺（3529）、聯亞（3081）、宜鼎（5289）等。就以股王信驊為例，Q1EPS37.41元較去年同期23.46元年成長59%，成長性固然強勁但今年來股價也大漲158%充分反應。最樂觀預測估今年EPS170元，即便如此今年最高價19195元的本益比高達113倍了，還有外資火上加油給予24000元目標價。信驊逾1萬元價位成特定人進出對象，每天成交量500張以下，若有大戶每天拿10億元約100張就可操控信驊價位。而10億元在當前每天台股成交量上兆元算不上什麼，也無法在大型股產生作用。可是把股王信驊目標價不斷上調的外資，言行不一，從去年11月價位7000元以來迄今，已連續7個月外資。

巴菲特指標500%

美媒近期示警，台股巴菲特指標（股市市值與GDP的比率）逾500%，應是全球市值規模前10大估值最高，美股巴菲特指標231%已被很多人認為偏高，巴菲特近日曾說美股像附設賭場的教堂，他囤積波克夏有史以來最多現金4000億美元（台幣12兆元相當台灣4年中央政府總預算），避開美股過熱後的災難。巴菲特的警示市場司空見慣，散戶毫無警覺，不過愈是如此鬆懈就反而要小心。台股巴菲特指標500%萬一回調，想必本益比百倍個股首當其衝，千金股的修正會相當慘烈。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1696期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

樂迦再生結盟德澳日美 開創「CGT智慧細胞生產的台積電模式」

全球細胞與基因治療（CGT）產業正經歷結構性轉型，台灣樂迦再生科技（Locus Cell）於日前在新竹竹北正式啟用「智慧細胞工廠」，宣告亞洲規模最大、自動化程度最高的細胞製造基地誕生。

仲恩生醫攜手Terumo導入智慧細胞擴增製程量產規模化

仲恩生醫（7729）與國際醫療技術大廠Terumo Blood and Cell Technologies（Terumo）5月13日宣布雙方簽訂合作協議，將共同開發智慧化細胞擴增製程，以提升仲恩幹細胞新藥Stemchymal®之規模化生產能力，為Stemchymal®國際臨床推進與未來大規模商業化作準備。

長期看AI與全球化布局：世界先進

在市場原先普遍擔憂成熟製程景氣復甦力道不足之際，世界先進(5347)於2026年第一季法說會繳出優於預期的成績單，不僅產能利用率快速回升，毛利率更重返高檔區間。

不為人知輝達概念股

大盤自6/30的31705漲到5/12的42253漲幅達33.3%，同期間南韓自5042→7899漲幅56.6%，而南韓之所以大漲，因三星+海力士，Q1的本業獲利約1.22兆台幣，遠大幅台積電Q1本業獲利約6589億，估全年三星、海力士二檔就達10兆台幣，遠超過台灣所有上市櫃今年獲利約6.9兆台幣，各位可想而知，兩檔總獲利就遠遠大於台灣所有上市櫃公司總獲利

健策落馬！王子復仇就靠MCL

身為台灣AI散熱股王-健策(3653)，是輝達、超微AMD高階GPU均熱片核心獨家供應商，股價今年4月一度衝上5570元歷史天價。

AI ASIC爆發元年：世芯-KY

在AI運算需求全面爆發之際，世芯-KY正從2025年的產品交接期，正式邁入2026年的高速成長循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。