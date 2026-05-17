台股漲勢過度集中且過熱，有很大機率進入回調，回調過程在6月底將出現一次逾3000點修正，漲多個股下跌但依然會有低估值、低基期股票補漲。

漲勢過度集中

集中市場今年來狂漲13000點，漲幅高達43%。而去年全年上漲5928點或漲幅26%，今年才過了4個多月卻漲勢遠勝去年整年，凡是短期內漲速過快，斜率太陡就會在某個特定時點出現回調，投資人需有戒心。最大權值股台積電（2330）就貢獻大盤漲幅47%，再加上台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光控（3711）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）等清一色Al相關權值股，Al族群主導台股80%漲幅。櫃買市場今年來狂漲47%，主力及投信ETF狂炒中小型股，漲勢集中於千金股，這些千金股本身有出色EPS及未來展望，大戶藉由說故事鎖定籌碼，估值大幅膨脹，本益比上百倍比比皆是，締造台股有史以來最大泡沫，就看外在環境何時出現導火線引爆泡沫崩潰。櫃買的權值股同時也多數是千金股，今年漲幅領先有信驊（5274）、群聯（8299）、旺矽（6223）、台耀（6274）、力旺（3529）、聯亞（3081）、宜鼎（5289）等。就以股王信驊為例，Q1EPS37.41元較去年同期23.46元年成長59%，成長性固然強勁但今年來股價也大漲158%充分反應。最樂觀預測估今年EPS170元，即便如此今年最高價19195元的本益比高達113倍了，還有外資火上加油給予24000元目標價。信驊逾1萬元價位成特定人進出對象，每天成交量500張以下，若有大戶每天拿10億元約100張就可操控信驊價位。而10億元在當前每天台股成交量上兆元算不上什麼，也無法在大型股產生作用。可是把股王信驊目標價不斷上調的外資，言行不一，從去年11月價位7000元以來迄今，已連續7個月外資。

巴菲特指標500%

美媒近期示警，台股巴菲特指標（股市市值與GDP的比率）逾500%，應是全球市值規模前10大估值最高，美股巴菲特指標231%已被很多人認為偏高，巴菲特近日曾說美股像附設賭場的教堂，他囤積波克夏有史以來最多現金4000億美元（台幣12兆元相當台灣4年中央政府總預算），避開美股過熱後的災難。巴菲特的警示市場司空見慣，散戶毫無警覺，不過愈是如此鬆懈就反而要小心。台股巴菲特指標500%萬一回調，想必本益比百倍個股首當其衝，千金股的修正會相當慘烈。

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