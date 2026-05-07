集團佈局令市場驚艷：達發

外資對聯發科的5000元評價， 直接將聯發科股價往上拉到3000元以上，且幾乎是天天漲停。 聯發科整體的評價模型打破了以往的框架。 未來晶片市場的競爭，聯發科為何佔據獨特的利基？邊緣運算以及AI在通訊晶片上的應用，光通訊的發展，無不讓人密切期待。近期Nokia的股價由四美元拉升到13美元附近，AI又帶給了通訊市場怎樣翻天覆地的轉變。輝達結盟Nokia，未來AI瓶頸或許就在無線通訊。

達發科技（Airoha）專注於網通基礎建設與高階 AI 物聯網兩大領域，主要產品為藍牙音訊晶片、固網寬頻晶片、衛星定位晶片及乙太網晶片。其產品在全球市場占有率名列前茅，特別在藍牙耳機、PON 光纖寬頻及低軌衛星應用領域具有高市佔率。

達發是聯發科集團在通訊市場的佈局，但是股價從上市以來最低點400塊最高點800塊，基本上是一個大箱型整理的格局，業績沒有令人驚艷的表現是主要的原因，但產業往通訊市場推進，成交量也開始放大，春江水暖鴨先知，量就是那隻鴨…

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