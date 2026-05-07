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技嘉AI動能噴發！2026獲利大爆發

聯合新聞網／ 萬寶週刊

指數站上4萬點之後，還有什麼AI題材可抱長線？技嘉(2376)可謂是AI伺服器題材中值得觀察的標的。主要的原因是AI訂單能見度滿檔、毛利率穩健、營運逐季攀高。

我們先回顧2025年的財務數據：全年營收3369.37億元，年增27%，EPS 16.79元，現金股利12元，殖利率4.3%，對長期投資人具吸引力。關鍵是第四季毛利率回升至10.28%，回到過去正常水準，單季EPS 4.09元，獲利達成率86%。

產品結構部分，伺服器已成為技嘉最強引擎，2025年占比達62%，其中AI Server占伺服器營收逾八成，GB系統占比約20%，顯示高階AI產品比重持續提升。加上消費性產品受記憶體漲價影響提前備貨，整體產品組合往高獲利方向優化。

2026年第一季，技嘉直接迎來營運高峰。單季營收1050億元，季增 18%、年增 60%，伺服器占比飆升至70%，AI相關出貨持續放量。PC關鍵組件缺貨反而成為助力，中低階產品供給不足，技嘉以高階產品為主，價格調漲帶動毛利率維持 10.5% 高檔，費用率下滑推升營益率，單季 EPS 上修至 6.45 元，創下歷史新高。

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