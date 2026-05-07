AI ASIC商機夯 聯發科第二：意騰-KY

◎賴建承CSIA

聯發科(2454)雖然面臨手機業務的成長停滯，不過卡位A IASIC市場有成，第1個AI加速器ASIC專案如期進入量產，預期今年將貢獻約20億美元營收。聯發科預期，AI ASIC市場2027年將達到700億~800億美元，聯發科希望搶下10%~15%市占率，推估聯發科2027年AI ASIC業務將貢獻70~120億美元營收，呈現倍數增長。使得外資紛紛調高目標價，在瑞銀證券喊出3400元新天價後，高盛更上看5000元，激勵股價連續跳空漲停，除了股價創新高外，也帶動集團股同步走揚，其中產品為AI聲學與語音ASIC設計公司的意騰-KY(7749)也將因此波ASIC風潮而受惠，研判將是聯發科第二。

意騰-KY產品涵蓋IP、ASIC

意騰-KY(7749)為專注AI聲學處理與語音辨識廠，產品涵蓋IP、ASIC等，預期2026年AI智財授權與技術服務佔營收比重40~45%、ASIC產品佔營收比重55~60%。意騰-KY 的「AI聲學處理與語音識別」提供全方位硬、軟、算解決方案，其聲音感知包括AI降噪、AI指向性收音、聲紋辨識、聲音偵測、去迴響…等功能，而且具有語音辨識、語意理解功能，甚至能互動回應、文字語音互轉、以特定人聲音回覆等功能。展望2026年，除了NB市場持續成長外，頭戴式耳機與無線藍芽耳機，透過與達發(6526)之業務擴展合作，取得約20~25%市佔率，同時也與任天堂合作，搶進遊戲機商機。3月營收1.86億，月增13.6%、年增109%可看出端倪.......

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