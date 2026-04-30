天降紅包！中籤現賺40% 售電霸主天能綠電擁資金追出2.6倍

撰文／陳澤樂

近期股市高檔震盪，聰明資金轉向新股申購&抽籤，無風險投資，市場關注IPO初次上市櫃個股。國內售電龍頭天能綠電（7842）在此氛圍下推動轉上櫃公開承銷，競價拍賣表現亮眼，上週完成2，348張全數拍賣，合格投標量達6，325張，超額認購2.67倍，市場反應熱絡，今（29）日上午10點開標，得標加權平均價格為127.55元。在興櫃價格維持高檔下，中籤的潛在報酬最少40%-60%的利潤受到投資人關注。

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天能綠電（7842）本次公開承銷另釋出587張供投資人申購，申購期間為4月28日至4月30日，承銷價每股108元，預計5月5日公開抽籤，並於5月11日正式掛牌上櫃。

投資專家分析，上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，在興櫃價格維持相對高檔的情況下，價差空間具一定吸引力。以4月28日興櫃收盤價157元推算，中籤一張潛在價差可達數萬元，在近期新股市場熱度升溫之際，有望進一步帶動申購參與度。

從基本面來看，天能綠電近年營運成長快速，主要受惠企業淨零轉型需求提升，以及再生能源轉供機制逐步成熟。公司售電規模明顯擴大，2025年轉供量已達近4.2億度，較前一年大幅成長逾倍，在國內民營售電市場維持領先地位。