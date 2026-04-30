天能綠電競拍超額認購2.67倍 5月11日將強勢掛牌
撰文／陳澤樂
近期資金回流興櫃尋寶，競相投入新股申購。國內售電龍頭天能綠電（7842）順應錢潮趨勢由興櫃轉上櫃公開承銷，競價拍賣反應熱絡，上週完成2,348張全數拍賣，並將於29日上午完成電腦開標，合格投標量達6,325張，超額認購2.67倍。
天能綠電本次公開承銷另釋出587張供投資人申購，申購期間為4月28日至4月30日，承銷價每股108元，預計5月5日公開抽籤，並於5月11日正式掛牌上櫃。
新股上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，在興櫃價格維持相對高檔下，價差空間具吸引力。以4月28日興櫃收盤價157元推算，中籤一張潛在價差可達數萬元，搭配近期新股市場資金動能，將推升申購參與度。
天能綠電基本面: 近年營運呈現高速成長態勢。受惠企業淨零轉型推進與綠電轉供機制逐步成熟，公司售電規模快速擴大，2025年轉供量達近4.2億度，較前一年大幅成長逾倍，在國內民營售電市場維持領先地位。
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