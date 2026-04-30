2奈米放量 新應材迎接黃金年代

隨著台積電先進製程加速擴產，2026年正式成為半導體材料產業的關鍵分水嶺，而本土特化材料大廠-新應材(4749)，更是迎來營收與獲利雙增的歷史級榮景。搭上N2先進製程放量順風車，加上材料國產化趨勢持續深化，公司正式從過去的供應鏈配角，躋身台積電先進製程不可或缺的核心合作夥伴。

從2026年第一季最新財報來看，新應材營運爆发力完全兌現，單季營收繳出12.4億元佳績，年增逼近三成，一口氣改寫單季歷史新高。其中3月單月營收維持4.3億元高水位，雖短線略有季節性回落，但年增幅仍達32.6%，基本面相當紮實。背後動能除了先進製程材料訂單穩定、挹注營收，同時也受惠於晶圓廠定期洗線、設備調整的一次性需求，支撐業績維持高檔。

產能布局方面，高雄廠一期-產能全數滿載，穩定供應現有訂單；高雄廠二期於今年第一季順利量產，產能規模足以涵蓋N3到N2製程，範圍直至2030年的訂單需求；路竹廠三期已啟動規劃，預計2027年底動工，鎖定更前瞻的A16、A14先進製程。另外，龍潭科學園區-研發廠，預計2028年完工，將專攻DUV光阻液國產化，打開長期營運成長的天花板。

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