本益比5倍的輝達供應鏈：南亞科

◎賴建承CSIA

AI熱潮席捲全球，帶動高頻寬記憶體需求，輝達執行長更表示示只要DRAM廠商願意擴建廠房，輝達就會全部買單，確保產能供給不影響AI晶片出貨，顯示記憶體需求火燙。此外，集邦表示一般型DRAM合約價格將季增58-63%；NAND Flash合約價格將季增70-75%。加上三星勞資爭議若未達共識，將自5/21起罷工18天，由於三星去年第四季記憶體市占率高達36%～36.6%，一旦罷工成功將使供給更加吃緊。日前現貨價跌是因處於淡季，預估五一長假後，NB與PC拉貨潮將使得現貨價漲勢再起。然而記憶體日前出現些許雜音，使得記憶體股價歷經1個多月的修正整理，隨著籌碼面已經獲得沉澱，美光與SanDisk股價大漲，創歷史高，研判國內記憶體股將重振雄風。

南亞科打入輝達供應鏈

輝達新一代AI平台Vera Rubin即將邁入量產，為降低AI伺服器整體耗電並縮小主機板空間，在Vera Rubin平台大幅調整記憶體架構，導入功耗更低的LPDDR5X/LPDDR系列，並搭配新模組設計，取代部分傳統DDR與高功耗配置，由於將大量導入低功耗DRAM LPDDR，傳出南亞科(2408)LPDDR產品獲得青睞。由於一台AI伺服器所需LPDDR容量為智慧手機數十倍，隨著Vera Rubin大量導入LPDDR，將使原本已偏緊的供給更加吃緊。而南亞科在打入輝達供應鏈後，業績爆發力將持續擴大，配合股價經過修正，研判南亞科可望成為記憶體股的精神領袖。

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