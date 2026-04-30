跨足低軌道+AI的飆股

台股自3月11日的31705直線上漲到40594，大漲8889點，漲到此KD出現熊背離，且漲幅大如聯發科、創意、健策、穎威、旺矽、精測…都超漲，不然就漲到波段滿足點，納達從20690漲到24899大漲4209點，漲幅特大，同樣KD熊背離，且AI全面大漲如谷哥、META、亞馬遜、輝達、AMD、博通、LULUMENTUN、邁威爾、思科、DELL、艾可爾…等大漲，漲到此會進入有些跌有些漲輪漲格局，台股也一樣指數不容易再漲，金管會更改遊戲規則有利台積電，但投信再買頂多10萬張，哪裡抵的了外資持股71%的賣壓，台積電漲到此也不容易大漲，指數進入整理做拉回，然低估股還很多，如低估AI的勤誠、廣達、緯創、技嘉、鴻海、神達、奇鋐、雙鴻、貿聯、智邦、台燿、健鼎、光寶、力成、良維、矽格、台星科、國巨、立隆、興勤、禾伸堂…等，及業績非常好的大中、富鼎、尼克森、信邦、艾訊、瑞昱、聯詠、義隆電、環球晶、信昌電、立敦、日電貿、凱美…及超低估低軌道同欣電、萬泰科、啟碁…可布局呈選股不選市主流股。DRAM也開始出現中期反彈這個區塊可短打。

卡到800G交換器+低軌道衛星的飆股：啟碁

啟碁具備從設計、研發到製造的一體化能力，在2025年產品組合：網路設備佔營收51%，並在高階800G交換器與低軌道衛星展現技術實力且成為大成長的動能。

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