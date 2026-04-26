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天能綠電5月11日上櫃 投資人參與競拍價差上看六成

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文／陳澤樂

雲豹能源旗下售電子公司-天能綠電（7842）即將轉上櫃，配合公開承銷辦理現金增資發行新股3,262張，其中2,348張採競價拍賣。此次競拍底價訂為96.43元，以今年以來股價最高曾達185元（2026年1月23日）計算，若以底價得標，一張潛在價差最高可望超過8萬元，吸引市場關注，預計5月11日掛牌上櫃。

本次競拍投標期間為4月23日至4月27日，預計4月29日上午10時開標，另有587張採公開申購方式辦理承銷，承銷價暫定為每股108元。市場預期，在價差空間與新股題材帶動下，可望推升投資人參與競拍意願。

券商指出，天能綠電上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，相較公開申購每人限購1張，競拍機制具備取得較多張數優勢，在價差空間與市場資金動能帶動下，有望吸引投資人積極參與。

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