液冷產業規模擴大 雙鴻有良好機會

雙鴻的股價跟競爭對手奇鋐差異甚大，奇鋐的股價已經飛龍在天，來到2500附近，但雙鴻依然在千元附近徘徊，到底雙鴻的股價有沒有機會呢？

散熱產業正處於從傳統「氣冷」轉向「液冷」的技術轉型爆發期，2025年被視為液冷散熱的需求元年，2026年預計將全面普及。

一、 市場成長動能

液冷時代正式開啟：隨著NVIDIA GB200與 GB300伺服器大規模部署，單櫃功耗已突破 200kW。根據UAnalyze分析，2026 年全球液冷滲透率預計將攀升至 76%，成為AI算力基礎設施的標配。產值大幅躍升：產業情報網 預估 2025 年散熱產值將隨 NVIDIA 出貨放量年增 65%，整體產值有望上看 2,600 億元台…

雙鴻3月營收：33.3 億元，刷新歷史紀錄，展現強勁的營收成長動力。

第1季表現：累計營收85.5億元，顯示第1季已進入高速成長期。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1693期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw