AI測試霸主鴻勁 2026年營收拼翻倍

鴻勁精密(7769)身為半導體測試設備指標業者，2026年受惠AI與HPC高速運算需求爆發，正式邁入營運爆發的黃金階段。從3/12法人說明會揭露的資訊來看，公司不僅2025年財務表現亮眼，更對外釋出今年營收有望翻倍、中國市場大幅增長的強勁展望，並以領先的液冷技術應對同業競爭，成為台股科技類股中成長動能最強的標的之一。

鴻勁2025年營收達302億元，年增幅達63%；毛利率56.54%、淨利率40.84%，EPS更高達75.71元，獲利表現於半導體設備產業中位居前段。2026年成長動能全面啟動，主要動能來自AI、HPC、ASIC等高階晶片測試需求，公司明確預期全年營收將至少成長100%。第一季訂單能見度與去年全年表現截然不同，也意味著產業正式邁入新一輪成長週期。

中國大陸市場為今年的亮點，營收預估增長幅度25%，營運可望迎來重大突破。除中國外，韓國、美國與歐洲市場需求同樣強勁，區域布局更趨多元。新產品方面，搭載AI技術的AOI檢測設備已接獲800台訂單，今年目標出貨上看1000台，將成為新的營運成長引擎。

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